Eine Messe für Privatanleger über Finanzen

Wien. Sind die Kurskorrekturen an der Börse endlich vorbei? Warum hat die Politik so großen Einfluss auf die Märkte? Kann man trotz geopolitischen Konflikten überhaupt klug Geld veranlagen? Wie investiert man, wenn der Abschwung kommt? Und was sind eigentlich Investmentfonds, ETFs und Zertifikate? Das sind Fragen, die sich fortgeschrittene Privatanleger stellen. Andere wollen überhaupt erst wissen, wie die Börse eigentlich funktioniert.

Sie alle erhalten Antworten auf diese Fragen am 9. Februar im Austria Center Vienna. Dort findet zum vierten Mal der Börsentag Wien statt – eine Finanzmesse, deren Veranstalter sich die Information und Aufklärung von Privatanlegern zum Ziel gesetzt haben. Besucher können sich an den Ständen der Anbieter sowie bei Vorträgen kostenlos über Geldanlagen informieren.

Für die Besucher ist die Teilnahme an der Veranstaltung gratis, eine Anmeldung unter www.boersentag.at ist jedoch erforderlich. Dort kann man auch das vollständige Veranstaltungsprogramm, die Ausstellerliste sowie einen Anfahrtsplan einsehen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2019)