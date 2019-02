Zu wenige Playstations verkauft: Sony-Aktie bricht ein

Sony musste von schwächere Ergebnissen bei den Playstations im abgelaufenen Quartal berichten und deshalb die Prognose für die Jahresumsätze im Unternehmen zurücknehmen. Das hatte wiederum den stärksten Einbruch der Sony-Papiere seit fast dreieinhalb Jahren zur Folge. Die Aktie gab am Montag an der Börse in Tokio um 8,1 Prozent nach.

– (c) Bloomberg

Der operative Gewinn bei Sony ging im vergangenen Quartal um 14 Prozent auf auf 666 Millionen Dollar zurück. Hauptgrund dafür war ein starker Rückgang bei den verkauften PS4-Konsolen. Das Unternehmen mit Sitz in Tokio setzte nur 8,1 Millionen Playstations ab. Im Vergleichszeitraum waren es noch neun Millionen gewesen. Zudem drückten hohe Marketingausgaben auf das Ergebnis. Auch die Neuheiten in der Softwarepalette von Sony waren im Ergebnisjahr bei weitem nicht so stark wie in den vergangenen Jahren als Spiele wie God of War, Spider-Man und Red Dead Redemption 2 auf den Markt gekommen waren. Die Prognosen für die Bereich Spiele für das Geschäftsjahr wurden nicht gekappt. Die Sony-manager gehen weiter von 3,4 Mrd Dollar für das Gesamtjahr aus.

Goldam Sachs und Nomura haben ihr Kursziel für die Sony-Aktie gekürzt.

Dessen ungeachtet wird Sony höchstwahrscheinlich um die Jahresmitte die Marke von 100 Millionen verkauften Playstations übertreffen.

(Bloomberg/red.)