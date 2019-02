Gewinneinbruch bei Großbank BNP Paribas

Die französische Großbank BNP Paribas ist von den Turbulenzen an den Finanzmärkten schwer gebeutelt worden. Nach einem Gewinneinbruch im vierten Quartal kündigte der Konzern am Mittwoch eine Verschärfung seines Sparprogramms an und kappte seine Mittelfristziele. Bis 2020 strebt BNP nun Einsparungen von 3,3 Mrd. Euro an - um 600 Mio. Euro mehr als ursprünglich geplant, davon 350 Mio. Euro im Investmentbanking.

Im vierten Quartal litt BNP wie zahlreiche Konkurrenten unter dem Einbruch der Börsen, die Konzernerträge schrumpften um 3,5 Prozent auf 1,44 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Steuern brach um fast 21 Prozent auf 1,68 Mrd. Euro ein. Vor allem das Investmentbanking lief schlecht. Im Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen brachen die Erträge um 21 Prozent ein. Wegen des widrigen Umfelds müsse BNP den Umbau des Investmentbankings forcieren, erklärte die größte börsennotierte Bank Frankreichs.

Bank wird Ziele verfehlen

Trotz der zusätzlichen Maßnahmen wird BNP ihre ursprünglichen Mittelfristziele nicht erreichen. Für 2020 erwartet sie nun eine Eigenkapitalrendite von 9,5 Prozent, nachdem sie bisher mehr als zehn Prozent Rendite in Aussicht gestellt hatte. Auch die Wachstumsziele dampfte das Institut ein: Am Ende soll für den Zeitraum 2016 bis 2020 ein Ertragswachstum von 1,5 Prozent pro Jahr stehen, statt bisher 2,5 Prozent.

Im vergangenen Jahr gingen die Erträge um 1,5 Prozent auf 42,52 Mrd. Euro zurück, der Vorsteuergewinn fiel um 9,7 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich sank der Gewinn wegen einer niedrigeren Steuerbelastung lediglich um drei Prozent auf 7,53 Mrd. Euro. Die Dividende soll mit 3,02 Euro stabil bleiben.

(APA/Reuters)