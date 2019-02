General Motors trotzt dem Trend mit überraschend starken Zahlen

Trotz der abflauenden Autokonjunktur liefen die Geschäfte bei General Motors (GM) zum Jahresende überraschend gut. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp zwei Prozent auf 38,4 Mrd. Dollar (33,6 Mrd. Euro), wie der größte US-Autobauer am Mittwoch in Detroit mitteilte.

Der Nettogewinn legte auf 2,1 Mrd. Dollar zu, nachdem hohe Sonderkosten im Vorjahr einen großen Verlust verursacht hatten. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Wall Street deutlich, die Aktie stieg vorbörslich zunächst um über drei Prozent.

Obwohl sich der US-Automarkt zunehmend abkühlt, profitiert GM weiter vom lukrativen Geschäft mit SUV's und Pick-up. Dennoch muss der Marktführer angesichts des Abschwungs und des Branchenwandels Abstriche machen. GM kündigte bereits an, die Produktion in Nordamerika zu drosseln und in großem Stil Stellen zu streichen. Noch schwerer tut sich indes US-Rivale Ford, hier fiel im Schlussquartal sogar ein Verlust von 116 Mio. Dollar an. Für die Autobauer ist auch der Zollstreit zwischen den USA und Handelspartnern wie China und der EU ein Problem, der die Materialkosten deutlich erhöht.

(APA/dpa)