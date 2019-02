Neuer Hochofen und Kartellvorwürfe - Gewinn der Voest halbierte sich

Die Voestalpine hat ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres halbiert. Unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 275,7 Mio. Euro (Vorjahr: 555,9 Mio. Euro), wie der börsennotierte Stahlkonzern am Donnerstag bekanntgab. Im Sommer belastete die umfassende Erneuerung eines Großhochofens in Linz, im Herbst kam es zu Betriebsstillständen im US-Werk in Texas.

"Während es gelungen ist die Umsatzerlöse in den ersten drei Quartalen 2018/19 im Vergleich zum Vorjahr weiter zu erhöhen, spiegelt die schwächere Ergebnisentwicklung neben der konjunkturellen Eintrübung auch die Auswirkungen negativer interner Einmaleffekte wider", teilte Konzernchef Wolfgang Eder mit.

Neben der Hochofenreparatur und teils unwetterbedingten Produktionseinstellungen im HBI-Werk im texanischen Corpus Christi

ist die voestalpine in Deutschland mit schwerwiegenden Kartellvorwürfen im Bereich Grobbleche konfrontiert und musste entsprechend hohe Rückstellungen bilden. Daneben drückten "signifikant höhere Hochlaufkosten" am US-Automotive-Standort Cartersville und "eine damit verbundene Rückstellung aufgrund externer Auftragsverlagerungen" auf den Gewinn.

Eskalation um den Brexit

Auch die Konjunktur spielt der voestalpine nicht mehr in die

Hände. Nach einer "soliden wirtschaftlichen Entwicklung" im ersten

Geschäftshalbjahr hätten sich die gesamtwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen im dritten Quartal "eingetrübt". Die Energie- und

Rohstoffpreise seien gestiegen. Der Konzern hat zudem Auswirkungen

der globalen Handelskonflikte laut Eigenangaben erstmals deutlich zu

spüren bekommen. Hinzu kommt "die zunehmende Eskalation um den

EU-Ausstieg Großbritanniens".

All die genannten Faktoren schlagen jedenfalls deutlich zu Buche:

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging der Gewinn (EBITDA) des

Konzerns im Neunmonatszeitraum von 1,4 auf 1,1 Mrd. Euro um 21,4

Prozent zurück. Der Betriebsgewinn (EBIT) verringerte sich von 835

auf 526 Mio. Euro um 37 Prozent. Der Gewinn je Aktie (EPS) sackte

von 2,95 auf 1,40 Euro ab. Gestiegen sind dafür der Umsatz und der

Personalstand. Die Verkaufserlöse erhöhten sich um 5,2 Prozent auf

9,95 Mrd. Euro, die Zahl der Mitarbeiter (per Ende Dezember 2018)

wurde um 1,6 Prozent auf weltweit 51.472 ausgeweitet.

Den Ergebnisausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 (per

Ende März) hat die voestalpine Mitte Jänner (nach einer ersten

Gewinnwarnung im Herbst) erneut zurückgestutzt - statt eines

operativen Gewinns (EBIT) in Höhe von knapp 1 Mrd. Euro sei nun nur

noch mit 750 Mio. Euro zu rechnen. Ursprünglich war der Konzern von

1,18 Mrd. Euro ausgegangen.

