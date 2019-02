Bank Austria zieht 50.000 neue Kunden an Land

Die italienische UniCredit hat am Donnerstag ihre vorläufigen Ergebnisse für 2018 vorgelegt. Für die Österreichtochter Bank Austria wurde ein Zugewinn an rund 50.000 neuen Kunden gemeldet. Die Kosten sind weiter gesunken, innerhalb des vergangenen Jahres allein um 5,9 Prozent - auch weil der Personalaufwand weiter gesunken ist.

Weiter besser geworden ist die Kostenquote: Das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen (Cost-Income-Ratio), vor drei Jahren noch bei etwa 80 Prozent gelegen, ist 2017 auf 68,5 und im abgelaufenen Jahr 2018 auf 65,3 Prozent zurückgegangen. Im laufenden Jahr soll die Quote auf 63,3 Prozent sinken, schreibt UniCredit in der vorläufigen Bilanzpräsentation.

Das operative Ergebnis der Bank Austria ist im Geschäftsjahr 2018 um 8,8 Prozent auf 542 Mio. Euro gewachsen. Unter dem Strich wird für die UniCredit-Österreich-Division ein Nettogewinn von 432 Mio. Euro ausgewiesen. Das war etwa ein Viertel weniger als 2017; damals hatte aber ein Sondererlös aus Immobilienverkäufen für einen außerordentlichen Mehrertrag von 100 Millionen Euro gesorgt.

Filialanzahl stabil

In der UniCredit-Österreich-Division "Commercial Bank Austria" sind Privat- und Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit gehobenen Privatkunden enthalten, und damit drei von vier österreichischen Geschäftssparten - nicht aber das Corporate/Investmentbanking. Das UniCredit-Osteuropageschäft ist schon länger nicht mehr Sache der Bank Austria, 2016 hatte die Wiener Bank ihre Osttöchter an die Mailänder Konzernmutter abgegeben.

Für das vierte Quartal 2018 wird für die Österreich-Sparte unterm Strich ein Nettogewinn von 98 Mio. Euro (4. Quartal 2017: 99 Mio. Euro) ausgewiesen. Das Betriebsergebnis im Schlussquartal lag indes unter dem Wert vom Vorquartal und auch vom Vorjahresquartal.

Von einem 2015 UniCredit-konzernweit vorgegebenen rigorosen Sparprogramm samt kräftigem Personalabbau und einer Straffung des Filialnetzes war auch Österreich betroffen. Im Jahr 2018 ist die Zahl der Mitarbeiter in der Österreich-Division von 5.092 auf 4.873 zurückgegangen, gerechnet in Vollzeit. An der Filialzahl in Österreich - aktuell 123 - hat sich im abgelaufenen Jahr nichts geändert.

