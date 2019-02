Singapur: Wirecard-Büros durchsucht

Aschheim. Nach den Berichten über angebliche Betrugsfälle beim deutschen Bezahldienstleister Wirecard sind Räumlichkeiten des Unternehmens in Singapur durchsucht worden. Das bestätigte die Polizei des Stadtstaates der Nachrichtenagentur AFP. Wirecard teilte mit, die Firma habe der Polizei Unterlagen übergeben und kooperiere mit den Ermittlern.

Zugleich wies das Unternehmen die Berichte der britischen „Financial Times“ über angebliche Unregelmäßigkeiten erneut zurück. Diese entbehrten jeder Grundlage. Wirecard kündigte zudem an, die „Financial Times“ zu klagen. „Wirecard geht rechtlich gegen FT und seine unethische Berichterstattung vor“, erklärte der DAX-Konzern am Freitag, nachdem der Aktienkurs am Tag zuvor zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen infolge eines FT-Artikels eingebrochen war. Auch am Freitag ging es mit der Aktie deutlich nach unten.

Aktie schwer abgestürzt

Die „Financial Times“ hatte nach mehreren Artikeln in der vergangenen Woche am Donnerstag erneut über die Angelegenheit berichtet. Schon in der vergangenen Woche hatte die „Financial Times“ zweimal über Wirecard berichtet. Journalisten der Zeitung konnten nach eigenen Angaben Dokumente von Anwälten einsehen, die Wirecard selbst beauftragt hat. Die Juristen fanden demnach Belege für schwere Vergehen wie Urkundenfälschung. Es gebe Grund zu der Annahme, dass diese Fälschungen andere Taten verdecken sollten, etwa Betrug, Untreue, Korruption oder Geldwäsche.

Die Finanzaufsicht Bafin prüft, ob es sich beim Absturz der Aktie in der vergangenen Woche um Marktmanipulation gehandelt hat. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft befasst sich mit der Sache. Wirecard hatte im Herbst Schlagzeilen gemacht, als das Unternehmen die Commerzbank aus dem DAX verdrängte. Zu diesem Zeitpunkt war die Firma mehr als 23 Mrd. Euro wert und überrundete sogar die Deutsche Bank.

Wirecard war 1999 auf dem Höhepunkt der Internetblase gegründet worden und konzentrierte sich auf den Zahlungsverkehr im Internet. (Reuters/dpa/afp)

