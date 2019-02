Wie die Fed die Börsen beeinflusst

Wien. Es könnte ein wegweisender Schwenk gewesen sein, als die US-Notenbank Ende Jänner die Zinsschraube vorerst nicht noch enger zog. Denn noch vor Monaten wurde munter über das weitere Tempo der Anhebungen spekuliert. Selbst US-Präsident Donald Trump hatte sich zu Wort gemeldet, das Ende der lockeren Geldpolitik lautstark angeprangert.

Doch das prallte an den US-Notenbankern ab, betont Giorgio Caputo, leitender Fondsmanager des JOHCM Global Income Builder Fund im Gespräch mit der „Presse“. Tatsächlich hatten Trumps Äußerungen für Diskussionen rund um die Unabhängigkeit der Notenbank gesorgt. Vielmehr hätten die Währungshüter mit ihrer Zurückhaltung auf die scharfe Marktkorrektur reagiert, um die Lage nicht mit weiteren Anhebungen zu verschlimmern, meint Caputo. Er beobachtet die Entwicklungen in mehreren Anlageklassen und peilt einen langfristigen Wertzuwachs sowie eine jährliche Ausschüttung von fünf Prozent an.

Mit der richtigen Mischung, allen voran aus Aktien und Anleihen, sei das durchaus machbar, ist der langjährige Fondsmanager überzeugt. Die Aufteilung kann sich aber laufend ändern. Erst vergangenen Dezember erhöhte Caputo den Aktienanteil auf 50 Prozent des Fondsvermögens.

Doch wo lockten die Chancen besonders? Sie seien etwa bei jenen Titeln zu finden, die aufgrund des anhaltenden Handelskrieges zwischen China und den USA ohnedies schon ein gutes Stück an Wert verloren haben, sagt er.

Gefragtes Geschäftsmodell

Und dazu gehörten die Schweizer Société Générale de Surveillance Holding S. A. ebenso wie Bureau Veritas aus Frankreich. „Die langfristigen Perspektiven sind bei diesen Firmen durchaus intakt“, lässt sich Caputo von den jüngsten Turbulenzen nicht beirren. Denn beide Unternehmen kontrollieren und zertifizieren unter anderem internationale Handelswaren, auch aus dem Reich der Mitte. Und das ist ein durchaus gefragtes Geschäftsmodell.

Auch der Schweizer Luxuskonzern Richemont ist in China tätig, verkauft dort hochpreisigen Schmuck und teure Uhren. Doch zuletzt sorgten sich Anleger um die Geschäftsaussichten aufgrund Chinas schwächelnder Konjunktur. Einzig hier fand Giorgio Caputo die Kursrücksetzer ebenfalls übertrieben, er kaufte deshalb bei der Aktie zu.

Ein wenig kniffliger wird es freilich bei den Anleihen. Insbesondere in der Eurozone hält das Zinstief hartnäckig an. Caputo hat beim Rentenanteil im Fonds deshalb ein großes Augenmerk auf die USA geworfen.

Top-Bonität nicht gefragt

Vor allem US-Unternehmensanleihen seien interessant, und zwar jene, die nicht unbedingt eine Top-Bonität hätten. Dann winken nämlich höhere Zinsen, allerdings ist auch das Risiko größer. Doch das will er mit sorgfältigen Analysen minimieren: „Wir schauen uns die Firmen genau an.“

Und wie sieht seine Bondstrategie konkret aus? In Frage kommen zum Beispiel Dollarbonds des Auktionshauses Sotheby‘s. „Die Chancen eines Zahlungsausfalls sind gering, zumal das Unternehmen auch Immobilien in New York und in London besitzt“, fühlt sich Caputo mit der Selektion sichtlich wohl.

Auch die Bonds von DCP Midstream, einem US-Pipelinebetreiber, wurden gekauft. Die Papiere verloren inmitten der Turbulenzen kräftig an Wert. Zu Unrecht, findet Caputo. Immerhin habe die Firma zwei solide Muttergesellschaften, ein wesentliches Detail, das angesichts der jüngsten Marktpanik von Anlegern übersehen worden sei. Eine der Gesellschaften ist im Übrigen der Tankstellenbetreiber Phillips 66, dessen Aktien ebenfalls Teil des Fonds sind.

Doch damit ist noch nicht Schluss. Ein klein wenig wird nämlich in Gold investiert. Das Edelmetall soll als Versicherung dienen, etwa dann, wenn das geopolitische Säbelrasseln wieder besonders laut wird, begründet der Marktprofi die Beimischung. Und selbst hier lässt sich ein wenig streuen.

Mit Indexfonds wird direkt auf die Preisentwicklung gesetzt. Ein weiterer Teil landet in Aktien von Minenfirmen. „Die Titel profitieren meist überdurchschnittlich von einem Kursanstieg bei Gold“, verweist Caputo auf Erfahrungswerte. Freilich, bei Rücksetzern korrigieren die Aktien umso mehr. Doch Caputo setzt deshalb auf eine breite Streuung, um Schwankungen möglichst zu glätten.

ZUR PERSON Giorgio Caputo arbeitet seit August 2017 als leitender Fondsmanager bei J O Hambro Capital Management, wo er auch das Multi-Asset Value Team leitet. Hierbei werden Investments in mehreren Anlageklassen getroffen. Davor war Caputo unter anderem bei First Eagle Investment Management tätig. Caputo hat ein MBA-Studium mit dem Schwerpunkt „Finance“ an der Columbia Business School in den USA absolviert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)