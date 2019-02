Goldman will Kürzungen im Rohstoffhandel

New York. Die US-Investmentbank will offenbar ihr Engagement im Rohstoffhandel zurückfahren. Nach einer monatelangen Überprüfung sei das Management zu dem Schluss gekommen, dass das Geschäft zu viel Kapital aufzehre und und zu wenig Gewinn abwerfe, schrieb das „Wall Street Journal" („WSJ") am Dienstag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

Einige Konkurrenten haben den Rohstoffhandel bereits vor einigen Jahren eingedampft, die Deutsche Bank beispielsweise zog sich Ende 2013 aus dem direkten Handel mit Rohstoffen zurück. Von Goldman Sachs war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Metalle auf dem Prüfstand

Dem Zeitungsbericht zufolge diskutiert Goldman Sachs, sich aus dem physischen Handel mit Eisenerz, Platin und anderen Metallen zurückzuziehen. Die Vorschläge würden im Laufe des Monats dem Verwaltungsrat präsentiert. Im vierten Quartal waren die Erträge von Goldman Sachs im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen um 18 Prozent eingebrochen. (Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)