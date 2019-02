So verdient man am Kaufrausch der anderen

Wien. Das Tauziehen um das Budget beeinflusst die US-Regierung nun schon seit einiger Zeit, wobei der Streit am 15. Februar erneut aufflackern könnte. Das Vertrauen der Konsumenten in den USA hat es im Jänner jedenfalls eingetrübt. Doch insgesamt scheint die Konsumlust der Amerikaner ungebrochen anzudauern. Auch in Asien wird die Konjunktur zunehmend von einkaufsfreudigen Bürgern getragen.



Einzig, die Welt des Einkaufens ändert sich. Längst treffen immer mehr Konsumenten ihre Entscheidungen mit einem Mausklick statt in einem Einkaufszentrum. Entsprechend profitieren Unternehmen, die im Onlinehandel kräftig mitmischen. Uwe Neumann, Aktienanalyst bei der Credit Suisse, hat deshalb auch zwei klare Kaufempfehlungen aus den USA parat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)