PayPal-Anleger stecken Geld in Geldvermittler

Berlin. Investoren um den US-Zahldienst PayPal haben 100 Millionen Euro in den deutschen Festgeld- und Tagesgeldvermittler Weltsparen gesteckt. Das Berliner Start-up Raisin, das die Plattform betreibt, will das Kapital zur Expansion im Ausland und für neue Produkte nutzen, teilte es am Mittwoch mit. Die Finanzierung, eine der größten für deutsche Finanz-Start-ups der vergangenen Jahre, zeigt einen Trend in der Geldanlage: Viele Sparer scheuen riskante Investments wie Aktien und bevorzugen Bankeinlagen – die aber hierzulande kaum Zinsen abwerfen. Raisin vermittelt über Weltsparen höher verzinste Tages- und Festgelder von 62 Banken im Ausland – etwa in Italien oder Bulgarien. Seit dem Start vor fünf Jahren hat Raisin über zehn Mrd. Euro an Partnerbanken aus Europa vermittelt. (APA/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)