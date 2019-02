Geldanlage: Wenn alles steigt, wird's gefährlich

New York. Man kann ihn nicht oft genug wiederholen, diesen alten Spruch von Warren Buffett: Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Der Starinvestor hat sowieso fast immer recht, damit aber besonders. Das zeigte sich einmal mehr in den vergangenen Wochen. Wiewohl: So mancher Trend seit Weihnachten ist äußerst ungewöhnlich, damit konnte auch Buffett nicht rechnen. Jedenfalls gilt es, momentan ein wenig vorsichtig zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)