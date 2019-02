Diese Billionenkäufe regen plötzlich massiv auf

Es war ein Artikel in der „New York Times“ vor einer Woche, der die Diskussion so richtig in Gang gesetzt hat. Verfasst haben ihn zwei Senatoren aus dem linken Lager, die darin eine Gesetzesinitiative für strengere Regeln bei Buy-backs, wie Aktienrückkäufe im Englischen genannt werden, ankündigten.



Ob das Gesetz auch angenommen wird, ist offen. In der Sache aber geht es um ein Riesending, das immer riesiger wird. Im Vorjahr nämlich haben die 500 wichtigsten Aktiengesellschaften der USA fast 700 Milliarden Dollar (beinahe das Doppelte des österreichischen Jahresbruttonationalproduktes) zum Kauf von Aktien des eigenen Unternehmens ausgegeben. So viel wie noch nie. 2018 sind die Firmen selbst die größten Käufer ihrer eigenen Aktien geworden, schätzt Goldman Sachs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)