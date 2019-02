Und was, wenn die Euphorie schon bald zu Ende geht?

Wien. So richtig wollen die Analysten nicht Entwarnung für die Börsen geben. Noch gibt es einige Sorgenkinder, die erneute Rücksetzer bedingen könnten. Allein der DAX könnte in nächster Zeit weiter an Wert verlieren, befürchtet Martin Chmaj, Chefanalyst beim UK-Brokerhaus GKFX.



„Vor allem die Autowerte haben in den vergangenen Tagen die Laune der Anleger mächtig verdorben“, meint Chmaj. Das verdeutliche die Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf die DAX-Unternehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2019)