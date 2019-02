Wie man sein Geld vor diesem kritischen Datum schützt

New York. Weniger als zwei Wochen noch bis zur nächsten richtungsweisenden Entscheidung im Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Am 1. März um Mitternacht läuft ein zwischen Donald Trump und Xi Jinping vereinbarter Waffenstillstand aus. Einigen sich die Verhandler bis dahin nicht, soll sich der Tarif auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd. Dollar von zehn auf 25 Prozent erhöhen. Ein zwischenzeitliches Kursmassaker an den Börsen wäre gut möglich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2019)