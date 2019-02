Bitcoin hat wieder einen Herzschlag

Es tut sich was im Kryptoland. Nach 14 Monaten und einem Preisverfall von bis zu 84 Prozent schöpfen die verbliebenen Fans wieder ein bisschen Hoffnung. Seit Anfang Februar ist der Preis um 18 Prozent gestiegen, von rund 3340 auf zuletzt 3960 Dollar pro Bitcoin. Andere Kryptowährungen, so genannte Altcoins, konnten noch stärker zulegen. Der Gesamtmarkt, der mehr als 2000 dieser digitalen Assets umfasst, ist auf rund 130 Mrd. Dollar Kapitalisierung angewachsen.



Freilich: Die Rufe mancher Bitcoin-Begeisteter, dass der "Krypto-Winter" jetzt endlich vorbei sei, kommen wohl zu früh. Aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass Bitcoin seinen Boden langsam findet. Sagen wir so: Der Patient ist nicht geheilt, aber es ist zumindest wieder ein Herzschlag zu ertasten. Dass Bitcoin jetzt steigt, heißt nicht, dass es nicht noch weiter fallen könnte. Pessimisten gehen von einem Crash in die Region von 2000 Dollar aus. Dennoch: Die kleine Preisrallye, die wir jetzt sehen, hat ihre Gründe. Vor allem die Bewegungen der so genannten institutionellen Investoren, also der großen Banken und Fonds, muss man genau beobachten. An der Wall Street ist hinter den Kulissen ein Wettrennen um Bitcoin entstanden.