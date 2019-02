Jeder Zweite rechnet damit, in der Pension weiterarbeiten zu müssen

56 Prozent der Österreicher machen sich Sorgen, mit ihrer Rente nicht auszukommen, 46 Prozent der Österreicher erwarten, in der Pension etwas dazuverdienen zu müssen. Und zwölf Prozent glauben sogar, dass sie bis ans Lebensende arbeiten werden. Nur ein Viertel ist der Meinung, den Lebensstandard halten zu können. glauben, ihren Lebensstandard als Rentner halten zu können. Damit sind die Österreicher noch etwas optimistischer als der Rest der Europäer, im Schnitt gehen europaweit 54 Prozent von einem notwendigen Zuverdienst in der Pension aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentative Umfrage, die die Bank ING in 13 Ländern durchgeführt hat.

Das österreichische Pensionssystem halten demnach eine Mehrheit von 53 Prozent für unzureichend. 43 Prozent befürchten, dass sie weniger herausbekommen als sie eingezahlt haben. 52 Prozent der Befragten gaben an, mittels Sparen oder Pensionsversicherungen privat Vorsorge treffen zu wollen.

– ING

– ING

(Red.)