Ein Tabubruch, der die Börse in Atem hält

Was die deutsche Finanzaufsicht Bafin da am Montag verfügte, hat es so in der Geschichte des Marktplatzes noch nicht gegeben. Zwar fand am Höhepunkt der Finanzkrise eine ähnliche Intervention der Behörde statt. Nun aber schützt sie zum ersten Mal einen Einzelwert, indem sie Attacken seitens sogenannter Leerverkäufer verbietet. Bis 18. April darf demnach nicht mehr mit neuen Leerverkäufen gegen die Aktie des aufstrebenden und vom Österreicher Markus Braun gegründeten sowie gemanagten Zahlungsabwicklers Wirecard, der erst 2018 in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen worden ist, gewettet werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)