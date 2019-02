So wie sich die Staatsanleihen derzeit verhalten, ist Feuer am Dach

New York. Während es an den Aktienmärkten in den vergangenen drei Monaten zunächst steil nach unten und dann wieder steil nach oben ging, bewegten sich die Kurse von Staatsanleihen fast überall nur in eine Richtung: nach oben. Man kann das einfach erklären, indem man darauf hinweist, dass eben die Unsicherheit an den Börsen gestiegen ist. Anleger fliehen dann gern in sichere Häfen und kaufen etwa US-Treasuries oder deutsche Bundesanleihen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)