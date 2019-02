Verdacht auf Erpressung im derzeit größten Wirtschaftskrimi Deutschlands

Wer eine Vorstellung davon bekommen will, was sich rund um den aufstrebenden Zahlungsabwickler Wirecard abspielt, muss sich nur die Aktienkurse vor Augen führen. Vor zwei Wochen noch auf knapp 170 Euro, stürzte die Aktie nach mehreren negativen Berichten der „Financial Times“ bis auf 86 Euro ab. Erst nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin am 18. Februar in einem bisher unerhörten Schritt das Tabu brach und ein Verbot auf kursvernichtende Leerverkäufe verfügte, erholte sich der Kurs in den Bereich von 120 Euro. Unklar blieb lediglich, warum die Bafin einem einzelnen Unternehmen beispringt und es vor Attacken von außen schützt. Nun aber kommt etwas Licht in die Causa.

Erpressung

Wie nämlich das „Handelsblatt“ am heutigen Montag berichtet, wusste die Bafin von möglichen weiteren Kursmanipulationen. Damit nicht genug, soll es um Bestechung und Erpressung gegangen sein. Mit einem hohen Geldbetrag sollten negative Presseberichterstattungen gekauft werden. Wirecard habe die Behörde vor dem Leerverkaufsverbot über die Umstände informiert, schreibt das „Handelsblatt“ und zitiert die zuständige Münchner Staatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl: "Wir haben am Freitag vor einer Woche um 7.30 Uhr ernstzunehmende Informationen von Wirecard erhalten, dass eine neue Short-Attacke geplant ist und dass mit viel Geld versucht wird, Medienberichterstattung zu beeinflussen", sagte Bäumler-Hösl.



Weiter heißt es seitens der Staatsanwaltschaft: "Ein Mittelsmann solle versucht haben, Journalisten in Großbritannien mit einer Millionensumme zu bestechen". Es sei offenbar eine neue Shortattacke vorbereitet worden. Der Mittelsmann soll dann damit Wirecard erpresst haben und habe gegen Zahlung "einer ähnlichen Summe angeboten, eine negative Berichterstattung zu verhindern". Dies wäre eine schwere Form von Erpressung. "Wir hatten diese Informationen von der Staatsanwaltschaft", bestätigte eine BaFin-Sprecherin. Und weiter: "Sie waren ein Baustein für das Verbot".

Markus Braun beruhigt

Damit werden auch die Verteidigungserklärungen von Wirecard immer glaubwürdiger, meinten Marktteilnehmer am Montag. Noch in der Vorwoche hatten sich Hedgefonds über das Leerverkaufsverbot empört und Widerstand dagegen angekündigt. Wirecard selbst gab am Montag keinen Kommentar zu den Vorgängen ab.



In den Zeitungsberichten war Wirecard vorgeworfen worden, dass es Unregelmäßigkeiten bei den Bilanzen in Singapur gebe. Bisher wurden weder die internen Untersuchungen bei Wirecard, noch die Ermittlungen der Behörden in Singapur abgeschlossen.



Wirecard-Boss Markus Braun, ein Österreicher, ging jedoch am vergangenen Freitag in die Offensive und zerstreute Bedenken bzw. erklärte er zum aktuellen Geschäft, dass es „weiterhin sehr stark" laufe und dass er sicher sei, dass diese Entwicklung sich bald im Aktienkurs wiederspiegeln werde: "Unser Aktienkurs wird sich bald erholen", sagte er.

(est)