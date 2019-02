Volkswagen-Nutzfahrzeug-Sparte sieht sich vor Börsengang in Form

Der Umsatz der rund um die Lkw-Hersteller MAN und Scania entstandenen Traton SE kletterte im Vorjahr um sechs Prozent auf 25,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis stieg sogar um 13 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite habe sich damit auf 6,4 (Vorjahr: 6,0) Prozent verbessert. "Wir sind bereit für die nächsten Schritte", sagte Vorstandschef Andreas Renschler.

Traton peilt den Börsengang in Frankfurt und Stockholm noch vor Ostern an, wie Reuters im Januar aus Finanzkreisen erfahren hatte. Das Unternehmen äußerte sich am Montag zunächst nicht zum Zeitplan.

(Reuters)