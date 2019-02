Sunrise will UPC für 6,3 Milliarden Franken übernehmen

Der Schweizer Telekomanbieter Sunrise will den Kabelnetzbetreiber UPC für 6,3 Milliarden Franken übernehmen. Sunrise und die amerikanische UPC-Muttergesellschaft Liberty Global befänden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine mögliche Transaktion, wie Sunrise in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Komme es zu einer Akquisition werde Sunrise an einer umsichtigen Kapitalstruktur und der bestehenden Dividendenpolitik festhalten. Bereits Anfang Februar hatte Sunrise Gespräche über eine mögliche Übernahme bestätigt.

(Reuters)