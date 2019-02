Beiersdorf-Chef: „Muss jetzt handeln“

Beiersdorf. Die Aktien des deutschen Kosmetikkonzerns Beiersdorf (mit den Marken Nivea, Eucerin und La Prairie) sind am gestrigen Mittwoch um rund elf Prozent abgestürzt und auf ein Zweijahrestief von 81 Euro gefallen. Das Management hatte ein niedrigeres Wachstum und fallende Gewinnmargen in Aussicht gestellt.

„Die Konsumgüterindustrie ist in Aufruhr“, sagte der neue Vorstandschef, Stefan De Loecker. Die Branche befinde sich in einem historischen Umbruch, weil die Konkurrenz durch kleine, aufstrebende Marken zunehme und die Verbraucher zunehmend personalisierte Produkte und Dienstleistungen erwarteten. „Ich muss jetzt handeln“, sagte der Manager, der den langjährigen Konzernchef Stefan Heidenreich zu Jahresanfang abgelöst hatte. Er kündigte am Mittwoch in einer Analystenkonferenz zusätzliche Investitionen von 70 bis 80 Millionen im Jahr an, um das Geschäft wieder anzukurbeln.

Dividende bleibt gleich

Vor Beiersdorf hatten bereits die Konsumgüterkonzerne Henkel und Colgate-Palmolive ihre Prognosen gesenkt. Der erfolgsverwöhnte Düsseldorfer Konzern musste im vergangenen Jahr ein Umsatzminus hinnehmen, weil das Geschäft mit Kosmetikartikeln nicht rund lief.

Für das laufende Jahr stellte Beiersdorf für sein Kosmetikgeschäft, das für 80 Prozent des Konzernumsatzes steht, ein organisches Wachstum zwischen drei und fünf Prozent (2018: fünf Prozent) in Aussicht. Die Rendite werde wegen der angekündigten Investitionen auf 14 bis 14,5 sinken. Der Konzernumsatz stieg 2018 organisch um 5,4 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro.

De Loecker sagte, Beiersdorf schaue sich zudem aktiv nach Kaufgelegenheiten um, nannte aber keine konkreten Pläne. Es komme darauf an, den Wert des Unternehmens langfristig zu steigern, so De Loecker. Beiersdorf sei in den vergangenen Jahren stärker als der Markt gewachsen und strebe dies weiterhin an. Zudem will man den Umsatzanteil im elektronischen Handel binnen fünf Jahren auf zehn Prozent verdoppeln. Unverändert bleibt vorerst die Dividende von 70 Cent. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)