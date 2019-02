Konzernumbau bremst Elektrotechnik-Konzern ABB

Der Gewinn des Schweizer Unternehmens ABB sank im Vorjahr um zwei Prozent auf 2,17 Milliarden Franken, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten durchschnittlich mit einem Gewinn von 2,13 Milliarden Dollar gerechnet. Belastend wirkten unter anderem Kosten für die Stromnetzsparte. ABB hatte das Geschäft im Dezember für 9,1 Milliarden Dollar an die japanische Hitachi verkauft. Vollzogen werden soll die Transaktion aber erst in der ersten Hälfte 2020.

Für das laufende Jahr ist ABB verhalten optimistisch. Die makroökonomischen Signale für Europa seien gemischt und tendierten in den USA aufwärts. Für China werde weiterhin Wachstum erwartet. Der Ölpreis und Effekte aus der Währungsumrechnung würden das Unternehmensergebnis indes weiterhin beeinflussen.

(Reuters)