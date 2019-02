Weltgrößter Bierbrauer AB Inbev will heuer stark wachsen

Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser Busch (AB) Inbev rechnet nach einem eher schwachen Jahr mit deutlichen Zuwächsen. 2019 rechnet der belgische Konzern, dem unter anderem die deutsche Marke Beck's gehört, mit einem starken Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis.

Im vergangenen Jahr zog der Umsatz bereinigt um Währungs- und Abspaltungseffekte um knapp fünf Prozent an, wie der Hersteller von Marken wie Stella Artois und Corona am Donnerstag in Leuven mitteilte.

Allerdings wurde das organische Umsatzplus unter anderem durch den starken Dollar und den Verkauf von Randsparten aufgezehrt, so dass der bilanzierte Erlös um gut drei Prozent auf 54,6 Milliarden Dollar (knapp 48 Milliarden Euro) gesunken ist. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei mit 22 Milliarden Dollar auf dem Vorjahresniveau gelegen.

Damit schnitt das Unternehmen, das mit einem Börsenwert von knapp 133 Milliarden Euro zu den Schwergewichten unter den europäischen Standardwerten gehört, besser als erwartet ab. Dies könnte der Aktie Auftrieb geben. In den vergangenen zwölf Monaten gehörte die Aktie wegen operativer Probleme, hoher Schulden und einer stark gekürzten Dividende zu den größten Verlierern im Euro-Stoxx-50 - der Kurs sank seit Februar 2018 um rund ein Viertel.

(APA/dpa)