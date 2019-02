Tiefroter Handelskonzern Carrefour will Sparkurs beschleunigen

Bei Europas größtem Handelskonzern Carrefour hinterlässt der Konzernumbau weiter tiefrote Zahlen. So fiel im vergangenen Jahr ein Verlust von 561 Mio. Euro an, wie das französische Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilte. Das Minus war damit noch einmal 30 Mio. Euro höher als im vergangenen Jahr. Den Sparplan bis 2022 will der Konzern schneller vorantreiben.

Die Trennung von 273 ehemaligen Dia-Supermärkten wurde 2018 abgeschlossen. Mit der Umstrukturierung will Carrefour auch Personal einsparen. Im vergangenen Jahr schloss der Konzern daher freiwillige Auflösungsverträge mit 2.400 Mitarbeitern am französischen Hauptsitz sowie jeweils 1.000 Mitarbeitern in Argentinien und Belgien ab.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf 3,47 Mrd. Euro. Der Nettoumsatz sank um knapp vier auf 76 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Carrefour will Immobilien abstoßen

Seinen strategischen Umbau will Konzernchef Alexandre Bompard weiter vorantreiben. Dabei sollen die Kosten um 2,8 Mrd. Euro statt der zuvor angekündigten zwei Mrd. Euro jährlich reduziert werden. Bis 2022 will Carrefour zudem jeweils fünf Mrd. Euro Umsatz im Internethandel und mit Bio-Produkten erzielen.

Außerdem sollen bis dahin nicht strategisch wichtige Immobilien in Höhe von 500 Mio. Euro verkauft werden. Geplant ist auch, die Verkaufsfläche weltweit um rund 400.000 Quadratmeter zu verkleinern.

Mit dem Umbau reagiert Carrefour auf die veränderten Einkaufsgewohnheiten vieler Kunden. Konkurrenz durch Online-Anbieter und spezialisierte Händler machen dem Konzern das Leben schwer, ebenso wie ein Preiskrieg mit den anderen französischen Supermarkt-Rivalen.

(APA/dpa)