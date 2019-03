So erging es den reichen Norwegern

Auch die Reichen dieser Welt blieben am Ende des Vorjahres nicht verschont. Wer von ihnen in Aktien investiert war, teilte aufgrund der Korrektur auf den Märkten vor allem im vierten Quartal das Schicksal aller Anleger, die zum Teil deutlich Federn lassen mussten.



So auch der norwegische Staatsfonds, der mit seinem Volumen von einer Billion Dollar (880 Mrd. Euro), erreicht 2017, der größte der Welt ist. Auf ganze 485 Milliarden Kronen (50 Mrd. Euro) belief sich der Verlust mit Ende 2018 – der erste seit 2011 und der größte nach der Finanzkrise 2008.

