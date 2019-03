Angst war gestern. Die Zeichen stehen auf neuen Rekord

New York. Vor wenigen Tagen machte an der Wall Street etwas die Runde, mit dem noch vor einigen Wochen wirklich nicht zu rechnen war, und zwar das neue Allzeithoch des weltweit wohl bekanntesten Aktienindex Dow Jones. Eingestellt wurde der Rekordwert vom Oktober in der relativ lauen Handelswoche schlussendlich nicht, dazu fehlen immer noch vier Prozent. Doch ist es schon mehr als bemerkenswert, dass das New Yorker Börsenbarometer seit dem Weihnachtstag knapp 20 Prozent zugelegt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)