Wien. Das weltweite Wachstum verlangsamt sich, eine Rezession sei aber weit und breit nicht in Sicht. Dieser Ansicht ist Markus Müller, Ökonom und Investmentexperte beim Wealth Management der Deutschen Bank. Für Anleger sind die Aussichten in dieser späten Phase des Zyklus gar nicht so schlecht. Aktien sind nach der Korrektur im Vorjahr billiger geworden; die Kurs-Gewinn-Verhältnisse in den meisten wichtigen Märkten liegen unter dem Vorjahreswert und auch unter dem Fünfjahresschnitt. Und die Unternehmensgewinne wachsen weiter, wenn auch mit einer geringeren Dynamik. Das bedeutet, dass sie enttäuschen könnten, was Kursverluste zur Folge hätte.

Generell müssen sich die Anleger in der späten Phase des Zyklus auf verstärkte Volatilität einstellen. Grund: Die Finanzmärkte versuchten derzeit, wirtschaftspolitische Entscheidungen und widersprüchliche makroökonomische Entwicklungen zu verarbeiten und zu verstehen. Die Folge: Sie schwanken. Unter den Industrieländern gibt man bei der Deutschen Bank den USA den Vorzug, obwohl die Steuerreform langsam ihre Wirkung verliere. Die Unternehmen sitzen auf hohen Liquiditätsbeständen, die sie zum Rückkauf von Aktien einsetzen würden.

Unter den Schwellenland-Regionen hält man Asien für am attraktivsten.

Allerdings sollte man beim Investieren nicht nur die nächsten Monate im Blick haben, in denen es turbulenter zugehen könnte, sondern die Themen von morgen, meint Müller.

Nachholbedarf bei Bauten

Hier hat man zu den bisherigen Themen Cybersicherheit, Millennials (die Generation der unter 35-Jährigen), Gesundheitswesen, Infrastruktur, Intelligente Mobilität und Künstliche Intelligenz auch Nachhaltigkeit (Anlagen, bei denen die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt werden) sowie Erweiterte Infrastruktur dazugenommen. Letzteres bezieht sich auf den Nachholbedarf an öffentlichen Infrastrukturinvestitionen in den USA. Die American Society of Civil Engineers schätze den Investitionsbedarf bei den Infrastrukturausgaben bis 2020 auf 3,6 Billionen Dollar. Am stärksten vernachlässigt sieht sie den Bereich Straßen und Verkehr an, gefolgt von öffentlichen Einrichtungen und Schulen.

An der Begeisterung für Technologie halten die Deutsche-Bank-Experten weiterhin fest. Doch hätten die Umkehrbewegungen einiger Technologieaktien im Vorjahr gezeigt, dass es auch Risken gebe, für große Unternehmen etwa durch die Regulierung. Und nicht alles spiele sich in den USA ab. Im Internet der Dinge seien zwar US-Firmen führend, bei eher auf Unternehmen ausgerichteten Angeboten könnten aber Europa und insbesondere Deutschland das Rennen machen.

Gold leiste einen guten Diversifikationsbeitrag im Depot, einen möglichen Auslöser für einen starken Preisanstieg sieht man aber derzeit nicht. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)