Evonik rechnet heuer mit stagnierenden Erträgen

Der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik erwartet anhaltende politische Unsicherheiten und ein schwächeres Wirtschaftswachstum: "Vor diesem Hintergrund erwartet der Konzern für 2019 ein bereinigtes Ebitda, das auf dem Niveau von 2018 oder leicht darunter liegen wird". Im vergangenen Jahr konnte der Essener Konzern auch dank seiner Übernahmen Umsatz und operatives Ergebnis steigern. Das bereinigte Ebitda legte 2018 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, die Erlöse kletterten um vier Prozent auf 15 Milliarden Euro. Der Konzern lag damit im Rahmen der Erwartungen des Marktes.

Die Anteilseigner rund um die RAG-Stiftung sollen für 2018 eine unveränderte Dividende von 1,15 Euro je Aktie erhalten, hieß es weiter. Die Essener waren in der Vergangenheit auf Einkaufstour gegangen. Sie hatten 2017 für 630 Millionen Dollar das Silica-Geschäft des US-Konzerns JM Huber übernommen. Evonik hatte zuvor zudem eine Sparte des US-Konzerns Air Products für rund 3,8 Milliarden Dollar gekauft. Zuletzt hatte Evonik im November die Übernahme des US-Unternehmens PeroxyChem verkündet. Konzernchef Christian Kullmann trennt sich aber auch von Aktivitäten - das Methacrylat-Geschäft geht für rund drei Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent. Kullmann will Evonik damit auf das margenstärkere Geschäft rund um die Spezialchemie konzentrieren.

Der Kaufpreis liegt deutlich über den Erwartungen: Reuters hatte in der vergangenen Woche berichtet, Evonik könne für die zum Verkauf stehenden Sparten mit einer Bewertung von 2,0 bis 2,5 Milliarden Euro inklusive Schulden rechnen.

Advent setzte sich im Ringen um das Methacrylat-Geschäft von Evonik gegen drei Interessenten durch: die Finanzinvestoren SK Capital sowie Triton und Rhone, die ein Konsortium gebildet hätten, und den Chemiekonzern Ineos. Evonik hatte das Geschäft, das die Sparten Methacrylates, Acrylic Products, CyPlus sowie Teile der Methacrylat-Harze umfasst, vor einem Jahr zum Verkauf gestellt. Der Essener Konzern produziert in den Bereichen unter anderem Stoffe für die Bau-, Elektronik- und Autoindustrie, der Umsatz mit diesen Produkten lag zuletzt bei rund 1,8 Milliarden Euro.

(Reuters)