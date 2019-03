Mario Draghi sucht nach neuen, kreativen Geldideen

Es ist ein Thriller. Leider ist er für die meisten Menschen aber sehr langweilig. Nur diejenigen, die täglich dem Geschehen an der Börse folgen, kommen bei der Handlung noch mit. Dennoch: Wir nähern uns einem Plotpoint, einer Wende. Etwas wird geschehen. Man stelle sich dramatische Musik vor. Was wird der Held, in diesem Fall der italienische Euro-Notenbankchef Mario Draghi, nun tun?