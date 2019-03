Knorr-Bremse und Dialog steigen in den MDax auf

Die Wiener Börse hat bei ihrer heutigen halbjährlichen Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes keine Änderungen am Leitindex ATX vorgenommen. Weitere Benchmarks wie ATX five oder ATX prime bleiben ebenfalls unverändert, teilte die Börse am Dienstagabend mit. Der ATX enthält die 20 liquidesten Aktien der Wiener Börse, unter anderem Erste Group, OMV, RBI und voestalpine.

Die nächste Kontrolle der Zusammensetzung ist für 3. September 2019 angesetzt. Als Entscheidungsgrundlage für eine Indexaufnahme dienen der tägliche Durchschnittsumsatz sowie die Streubesitzkapitalisierung der Unternehmen.

Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor steigen den den MDax auf. Der Bremsen-Hersteller und der Chip-Designer ersetzten Salzgitter und Schaeffler im Nebenwerte-Index, teilte die Deutsche Börse am Dienstag mit. Der Stahlkonzern und der Autozulieferer würden künftig im SDax notiert. Zu ihnen gesellen sich dort der Personaldienstleister Amadeus Fire, der Batterie-Hersteller Varta, der Netzwerk-Ausrüster Adva und der Handelskonzern BayWa.

Sie verdrängten den Kabelnetz-Betreiber Tele Columbus, die Biotech-Firma Medigene, den Schienen-Logistiker VTG und den Maschinenbauer DMG Mori aus dem Kleinwerte-Index. Analysten hatten auch der Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler Chancen auf einen Einzug in den SDax eingeräumt.

Die Änderungen werden zum 18. März wirksam. An der Zusammensetzung des deutschen Leitindex Dax ändert sich nach Angaben der Deutschen Börse nichts.

(Reuters)