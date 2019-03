Autozulieferer Schaeffler gibt Ziele auf und baut 900 Jobs ab

In der Autozuliefer-Sparte sollen rund 900 der 55.000 Arbeitsplätze wegfallen, wie das fränkische Familienunternehmen Schaeffler am Mittwoch mitteilte. Die europäischen Werke sollen neu geordnet, kleine Teile des Geschäfts verkauft werden. Damit wolle Schaeffler die Kosten in den nächsten zwei Jahren um 90 Millionen Euro senken. Die Autozuliefer-Sparte hatte 2018 sogar die im Herbst gesenkten Ziele verfehlt.

Die finanziellen Ziele für das Jahr 2020 seien nicht mehr erreichbar, räumte Vorstandschef Klaus Rosenfeld ein. Für das laufende Jahr geht er nun von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von maximal drei Prozent aus, die Umsatzrendite vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten (Ebit-Marge) werde auf acht bis neun Prozent sinken. 2018 war sie auf 9,7 (2017: 11,3) Prozent geschrumpft.

(Reuters)