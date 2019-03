EZB lässt Leitzins auf Rekordtief und bringt neue Geldspritzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit neuen großen Geldspritzen für Geschäftsbanken gegen einen Abschwung im Euro-Raum und verschiebt die Zinswende bis mindestens zum Jahresende. Die neuen Geldspritzen sollen eine Laufzeit von zwei Jahren haben und ab September 2019 ausgegeben werde, teilte die EZB am Donnerstag nach ihrer Ratssitzung in Frankfurt mit. Davon dürften vor allem Banken im rezessionsgeplagten Italien profitieren, die bei vorangegangenen Darlehen dieser Art stark zugegriffen hatten. Die Währungshüter betonten zudem, ihre Leitzinsen noch bis mindestens zum Jahresende nicht antasten zu wollen - bislang galt dies bis zum Ende des Sommers. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Institute mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Die Ankündigung zeigt, wie besorgt die EZB über die aktuelle Konjunkturabschwächung im Euro-Raum ist. Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren hinter den Erwartungen der Notenbank zurückgeblieben. Zudem trüben die Handelskonflikte der USA und der nahende Brexit die Wirtschaftsperspektiven ein. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hatte zuletzt befürchtet, Institute könnten ihre Kreditvergabe wegen der Wachstumsverlangsamung drosseln - was die Wirtschaft zusätzlich bremsen würde.

Die Bekanntgabe eines neuen Kreditprogramms für europäische Banken komme früher und ist deutlich expansiver als erwartet werden konnte, kommentierte DIW-Präsident Marcel Fratzscher die Beschlüsse. "Größe und Laufzeit dieses neuen Kreditprogramms signalisieren wohl auch die Sorge der EZB über die Abkühlung und die stark zunehmenden Risiken für die Wirtschaft der Eurozone." Die Vergabe bis März 2021 mit einer zweijährigen Laufzeit werde es den Banken deutlich erleichtern, ihre Kreditvergabe fortzusetzen und auszubauen.

– APA

Eine erste Serie solcher Geldspritzen, die im Fachjargon "TLTRO" genannt werden, hatte die Notenbank im Juni 2014 beschlossen, eine zweite dann im März 2016. Banken in Italien, Spanien und Frankreich griffen verstärkt zu: Auf italienische Geldhäuser entfielen zuletzt noch ausstehende Langfristkredite in Höhe von annähernd 240 Milliarden Euro. Sie waren jeweils so gestaltet, dass Institute Anreize erhalten, Darlehen an die Wirtschaft zu geben. Nach Berechnungen der spanischen Großbank BBVA steht für einen Großteil der Gelder die Rückzahlung im Juni 2020 an.

Mit den neuen Geldsalven dürften Banken auch eine regulatorische Hürde besser bewältigen. Denn wenn die Restlaufzeit bestehender Darlehen Mitte 2019 unter ein Jahr fällt, können Institute diese Gelder bereits nicht mehr zur Berechnung bestimmter Finanzpolster heranziehen. Bei Italiens Banken klafft Experten-Schätzungen zufolge deshalb ab Juni eine besonders große Lücke, da dann rund geschätzte 140 Milliarden Euro aus der Berechnung herausfallen. Günstige Anschlussfinanzierungen durch die EZB könnten daher von großem Interesse sein. EZB-Chefvolkswirt Praet hatte allerdings unlängst ausgeschlossen, dass eine Neuauflage der Geldspritzen gezielt auf einzelne Länder ausgerichtet werde.

Was Ökonomen zum EBZ-Beschluss sagen

CARSTEN BRZESKI, ING-DEUTSCHLAND:

"Der Zeitpunkt - nicht der Inhalt - der Ankündigung kommt doch überraschend und hat etwas von Panik. Das Hauptziel der EZB ist aktuell zu verhindern, dass die Geldpolitik restriktiver wirkt. Das hätte man allerdings auch noch im April ankündigen können, denn letztendlich sind es vor allem technische Maßnahmen. So vermittelt die EZB doch etwas den Eindruck von Panik. Mit der heutigen Ankündigung sind Zinserhöhungen für den Rest des Jahres komplett vom Tisch. Allerdings hat die EZB auch mit einem Schlag all ihr Pulver verschossen für den Fall, dass die Konjunktur der Euro-Zone in den kommenden Monaten in eine Rezession abrutscht."

UWE BURKERT, CHEFVOLKSWIRT LBBW:

"Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Leitzinsen sind bis mindestens Ende des Jahres festgeschrieben. Ab September dreht die EZB auch den Liquiditätshahn wieder auf. Die Tender dürften wieder Zinsvergünstigungen für eine steigende Kreditgewährung enthalten. Dafür ist ihre Laufzeit auf zwei Jahre begrenzt und die Refinanzierungskosten sind nicht gegen steigende Leitzinsen geimpft. Damit will der EZB-Rat sich (oder vielmehr Draghis Nachfolger) freie Hand lassen, falls die Konjunktur im Euroraum doch wieder schnell die Kurve nach oben bekommt. Aber in Grundzügen war das so erwartet worden: Die EZB macht sich ernste Sorgen über die Konjunktur, und sie hat eigentlich nur noch die Forward Guidance und gezielte Tender in ihrer Werkzeugkiste. In der Pressekonferenz nachher kommt wohl dann nicht mehr viel Neues."

FRIEDRICH HEINEMANN, ZEW:

"Die EZB hat heute aktenkundig gemacht, was sich in den vergangenen Monaten bereits abgezeichnet hat. Die Zinswende wird zunächst einmal vom Herbst 2019 auf Anfang 2020 verschoben. De facto handelt es sich jedoch eher um einen Aufschub auf unbestimmte Zeit. Angesichts hoher ökonomischer Risiken und wachsender fiskalischer Unvernunft in wichtigen Hauptstädten der Euro-Zone ist die EZB nicht mehr frei in ihren Entscheidungen. Die Euro-Zone ist auf dem Weg in ein ungesundes Szenario der fiskalischen Dominanz. Die Geldpolitik muss dabei die Zinsen niedrig halten, um den Schaden einer unverantwortlichen Fiskalpolitik und fehlender nationaler Reformen für das Wachstum zu begrenzen.

Leider hat die EZB auch erneut zum problematischen Instrument sehr langfristiger Kredite für Europas Banken gegriffen. Damit erhärtet sich die Vermutung, dass im Zentralbankrat eine große Sorge um die Überlebensfähigkeit von Kreditinstituten in Südeuropa besteht. Dieses Handeln nährt außerdem den Verdacht, dass die EZB nicht nur Geldpolitik für die Euro-Zone, sondern auch Bankenrettungspolitik für einzelne nationale Märkte betreibt."

THOMAS ALTMANN, QC PARTNERS:

"Die EZB tritt einmal mehr auf die Bremse. Eine Zinserhöhung in diesem Jahr wird es nicht geben. Damit ist schon jetzt klar, dass die erste Zinserhöhung nicht mehr in Draghis Amtszeit fallen wird. Dazu gibt es die von vielen ersehnte neue TLTRO-Runde, also extrem billige längerfristige Kredit für Banken.

Auf den ersten Blick mag das alles positiv und kurssteigernd wirken. Die Anleger sollten hier die Intention der EZB hinterfragen. Die EZB hat offensichtliche erhebliche Bauschmerzen, was die Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone angeht. Wenn die EZB nicht mit einer erheblichen Abkühlung rechnen würde, würde sie nicht so drastisch auf die Bremse treten. Offensichtlich steht für die EZB fest, dass die Wirtschaft der Euro-Zone noch immer keine Zinsen vertragen kann, die den Namen Zins auch verdienen."

MARCEL FRATZSCHER, PRÄSIDENT DIW:

"Die Bekanntgabe eines neuen Kreditprogramms (TLTRO-III) für europäische Banken kommt früher und ist deutlich expansiver als erwartet werden konnte. Die vierteljährliche Vergabe bis März 2021 mit einer zweijährigen Laufzeit wird es den Banken deutlich erleichtern, ihre Kreditvergabe fortzusetzen und auszubauen. Größe und Laufzeit dieses neuen Kreditprogramms signalisieren wohl auch die Sorge der EZB über die Abkühlung und die stark zunehmenden Risiken für die Wirtschaft der Euro-Zone."

ALEXANDER KRÜGER, CHEFÖKONOM BANKHAUS LAMPE:

"Die EZB hat die Leitzinswende für 2019 heute abgesagt. Dadurch verschiebt sich die Zinswende wohl auf den Sankt Nimmerleinstag. Zusätzlich gab die EZB bekannt, die geldpolitischen Schleusen mit Langfristtendern ab September wieder etwas mehr zu öffnen. Damit dürfte sie vor allem den angeschlagenen Bankensektor im Blick haben, insbesondere in Italien. Das EZB-Vorgehen zeigt, dass der extreme geldpolitische Krisenmodus zum Standard geworden ist."

(Reuters)