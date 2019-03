Mit Ernährungstrends Geld verdienen

Wien. In den kommenden Wochen könnte in so manchem Kühlschrank gähnende Leere herrschen: Wer die Fastenzeit ernst nimmt, muss sich vorübergehend erheblich einschränken. Am grundlegenden Wandel in der weltweiten Lebensmittelbranche ändert das aber nichts: Einschränkung ist da nicht das große Thema. Wohl aber gilt es, viele verschiedene Trends unter einen Hut zu bringen. So wird beispielsweise immer öfter in Restaurants gegessen, und daheim greifen viele gern auf Fertiggerichte zurück. All das geschieht jedoch mit dem Anspruch, sich gesund zu ernähren.

Letztere Gratwanderung wissen manche Branchenfirmen geschickt zu meistern und verdienen am wachsenden Trend zu Convenience Food – rasch zubereiteten Speisen – gutes Geld. Einer, der diese Entwicklung genau beobachtet, ist Tegwen Le Berthe. Er arbeitet als Investment Specialist bei CPR Asset Management, einer Tochter der französischen Fondsgesellschaft Amundi, und ist dort für den für den „CPR Invest – Food for Generations“-Fonds verantwortlich. Dazu setzt sich Le Berthe mit der gesamten Wertschöpfungskette in der Lebensmittelproduktion auseinander, wie er im Gespräch mit der „Presse“ erklärt.

Von Iglo bis Milka

Zu den größten Positionen im Fonds zählen die Aktien der UK-Firma Nomad Foods. Diese stellt Tiefkühlkost her – zum Beispiel aus Gemüse oder Fisch – und verkauft sie unter Marken wie Iglo und Birds Eye. Auf dem Markt kommt das gut an, allein für das Jahr 2018 vermeldete der Konzern im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinnzuwachs von 15 Prozent auf 376 Millionen Euro. Aber auch in den US-Konzern Mondelez ist der Fonds investiert. Dieser verfügt ebenfalls über bekannte Marken, ohne allerdings gar so sehr auf das Gesundheitsimage zu setzen: Zu seinen Firmenprodukten zählen etwa Milka-Schokolade, Streichkäse und salziges Knabbergebäck.

Ein weiterer Trend, auf den der Amundi-Experte ein Auge geworfen hat, ist der, dass immer mehr Menschen in Industrienationen auf tierische Produkte verzichten wollen. Die steigende Nachfrage nach veganen Produkten weiß etwa Danone aus Frankreich geschickt zu nutzen und bietet längst entsprechende „Joghurts“ an.

Nicht zuletzt durch den Trend zu veganer Ernährung gewinnt aber auch die Verwendung von Aromen und Vitaminzusätzen, wie sie etwa die Kerry Group aus Irland oder Royal DSM aus den Niederlanden herstellen, wieder an Bedeutung. Diese beiden Titel sind deshalb ebenfalls Teil des Fondsvermögens.

Aber auch die Spirituosenhersteller Pernod Ricard und Diageo sind mit an Bord. Bei solchen Investments hat der Fondsmanager ein anderes Thema im Blick: Den französischen Konzernen kommt die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern zugute. Diese „kauft gern höherwertige Getränke“, sagt Le Berthe, das sei aber nicht der einzige Wachstumstrend in diesen Regionen. Dort legt beispielsweise auch der Fleischkonsum zu – ganz im Gegensatz zur aktuellen Entwicklung in vielen Industrienationen.

Landwirtschaft im Dilemma

Das wiederum stellt die weltweite Landwirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Die Fleischproduktion verbraucht große Mengen an Trinkwasser und Getreide, „zugleich schrumpfen aber die weltweiten Agrarflächen“, zeigt Le Berthe ein Dilemma auf. Letzteres hängt einerseits mit der voranschreitenden Urbanisierung, andererseits mit dem Klimawandel zusammen. Seit den 1970er-Jahren seien 50 Prozent landwirtschaftliche Fläche pro Kopf verloren gegangen, zeigt der Amundi-Experte auf.

Er schaut sich deshalb auch nach Firmen um, die zu einer Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft beitragen. Das können beispielsweise Hersteller von Bewässerungsanlagen, von modernen Traktoren und sonstigen Maschinen sein, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Bewirtschaftung der Felder optimieren.

Le Berthe verschafft sich aber auch einen Einblick in neue Entwicklungen, die für seinen Fonds noch nicht spruchreif sind. Als Beispiel nennt er mögliche Lösungsansätze zur Eindämmung des wachsenden Fleischkonsums. „Insekten könnten eine alternative Proteinquelle bieten“, ist er überzeugt. Noch seien Anbieter von Heuschrecken- und Madensnacks bloße Nischenfirmen. Doch wenn es erst einmal so weit ist, dass sich die Hersteller an die Börse wagen, dann könne sich Le Berthe auch ein solches Investment vorstellen.

ZUR PERSON Tegwen Le Berthe ist seit 2017 bei der französischen Amundi-Tochter CPR Asset Management als Investmentspezialist tätig, leitet dort den Nachhaltigkeitsbereich und ist für den „CPR Invest – Food for Generations“-Fonds verantwortlich. Von 2011 bis 2017 arbeitete Le Berthe im Team der quantitativen Aktienanalyse von Amundi und war zuvor als Nachhaltigkeitsanalyst tätig. Le Berthe hat einen Studienabschluss von der französischen IMT Atlantique.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)