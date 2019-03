Essilor fällt nach Zahlen

Rom/Paris. Der weltweit größte Brillenhersteller, Essilor Luxottica, veröffentlichte erstmals seine Bilanz nach der Fusion des italienischen Konzerns Luxottica mit dem französischen Brillengläserhersteller Essilor. Das aus dem Zusammenschluss entstandene Unternehmen meldete 2018 einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Der bereinigte Nettogewinn betrug 1,87 Mrd. Euro. Den Anlegern gefiel das offenbar nicht so gut, die Aktie lag am Freitagnachmittag im Minus.

2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum zwischen 3,5 und 5,0 Prozent. Geplant ist die Ausschüttung einer Dividende von 2,04Euro pro Aktie. Bestätigt wurden Synergieeffekte dank der Fusion in der Größenordnung zwischen 420 und 600 Mio. Euro. Der operative Gewinn sollte 2019 zwischen 0,8 und 1,2 Prozent steigen. Die Nettoverschuldung betrug am 31. Dezember 2018 1,9Mrd. Euro. Mit ihrer Fusion wappnen sich Luxottica und Essilor für eine starke Nachfrage auf einem Markt, der wegen der immer älter werdenden Bevölkerung und des Nachholbedarfs in Asien und Lateinamerika weiter wachsen wird.

Essilor Luxottica hatte am Dienstag die Mailänder Börse verlassen, an der Luxottica seit 20Jahren notiert war. Seit der Fusion ist Essilor Luxottica an der Börse in Paris notiert. Luxottica hatte 2016 die Fusion mit Essilor angekündigt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)