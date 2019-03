Das Rätsel um Chinas Wohlbefinden

Wien. Wie geht es China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt? Obwohl es seit Wochen offizielle Statistiken regnet, die den langsamen Abschwung des Landes dokumentieren, bleibt die Antwort auf diese Frage doch offen wie eh und je. Das veröffentlichte Wirtschaftswachstum 2018 war mit 6,6 Prozent so niedrig wie seit Jahren nicht. Am Freitag schockten die Behörden mit der Meldung, dass die Exporte im Februar um über zwanzig Prozent eingebrochen sind. Die Börsen reagierten heftig.

Doch viel mehr als einem Bauchgefühl und der vagen Sorge vor einer möglichen Eskalation des Handelsstreits mit den USA konnten die Anleger dabei nicht folgen. Seit Jahren zweifeln Ökonomen an der Qualität der Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik. Andere Faktoren, wie etwa der Stromverbrauch, wollen einfach nicht mit den gemeldeten Wachstumsraten zusammenpassen. Peking, so der Vorwurf, male sich die Zahlen in die Pressemitteilungen, die gerade zur politischen Agenda passen.

Überschätzt oder unterschätzt?

Mit der steigenden Bedeutung der chinesischen Wirtschaft für die globale Konjunktur wird das zunehmend zum Problem. Sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Europäische Zentralbank halten Chinas Schwächeanfall mittlerweile für eine der größten Bedrohungen für die Weltwirtschaft. Aber was ist von den Warnungen zu halten, wenn niemand weiß, wie es um die chinesische Wirtschaft wirklich bestellt ist?

Versuche, die Mängel der Statistik zu beheben, gibt es mehr als genug. Eine jüngst veröffentlichte Studie der Unis Hongkong und Chicago kommt etwa zum Schluss, dass Peking das eigene Wachstum zwischen 2008 und 2016 systematisch um knapp zwei Prozent überschätzt habe. Doch auch diese Ergebnisse gelten als umstritten. So teilen zwar die meisten Ökonomen die Analyse, dass Chinas Lokalpolitiker gern überhöhte Wachstumsraten melden, um Peking zu gefallen. Der Schluss der Autoren, dass sich die Statistikbehörde davon narren lasse, wird allerdings bezweifelt.

Wifo-Ökonom Stefan Schiman argumentiert in die andere Richtung. Er glaubt, dass der momentane Abschwung in China überschätzt werde. Blicke man auf die nominelle Veränderung von BIP und Industrieleistung, zeige sich ein viel schwächerer Rückgang als bei den preisbereinigten „realen“ Daten der offiziellen Statistik. Auch die Tatsache, dass Chinas Produktionsbetriebe derzeit Schwierigkeiten haben, ausreichend Arbeitskräfte zu finden, spricht gegen einen allzu drastischen Rückgang.

Bedeutung verdreifacht

Der tatsächliche Zustand der chinesischen Wirtschaft wird vorerst ein Rätsel bleiben. Große Panik muss im Rest der Welt deshalb aber nicht ausbrechen. Seit 2005 hat sich der Anteil Chinas an der Weltwirtschaft auf 16 Prozent mehr als verdreifacht. Wächst die Volksrepublik heute „nur noch“ um sechs Prozent, profitiert die Welt also in Summe mehr als von den zweistelligen Wachstumsraten vor zehn Jahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)