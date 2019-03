Wo es in Europa jetzt noch richtig fette Zinsen gibt

Wien. Jetzt ist es also amtlich: Vergangenen Donnerstag bestätigten Europas Währungshüter bei ihrer Sitzung das, was die meisten Marktteilnehmer ohnedies schon seit einiger Zeit erwartet hatten: Der Leitzins wird in der Eurozone noch längere Zeit bei null Prozent verharren. Und das bleibt nicht ohne Folgen für die Finanzmärkte. Rentenanlegern bietet sich damit nach wie vor ein schwieriges Umfeld. Denn bei einem Investment in sichere Anleihen müssen sie sich bei kurzen Laufzeiten weiterhin mit negativen Renditen abfinden. Und bei längeren Laufzeiten winkt eine Rendite von weniger als einem Prozent – freilich vor Abzug der Inflation.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)