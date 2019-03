Schweizer Implantatefirma Medacta strebt an die Börse

Das Schweizer Orthopädieunternehmen Medacta gibt den Startschuss für seinen Börsengang (IPO) in Zürich. Die in Familienbesitz stehende Firma strebe ihr Debüt am Kapitalmarkt für das zweite Quartal an - abhängig vom Marktumfeld, teilte Medacta am Montag mit. Nach einer solchen Ankündigung dauert es üblicherweise rund einen Monat bis zum ersten Handelstag.

Die 1999 gegründete Firma, die vor allem Hüft- und Knie-Implantate sowie die entsprechenden Operationswerkzeuge entwickelt und produziert, dürfte damit der erste Neuzugang an der Schweizer SIX im heurigen Jahr werden.

Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 273 Mio. Euro ein bereinigtes Ebitda von 88 Mio. Euro. Die Eigentümerfamilie Siccardi wolle auch nach dem Börsengang die Mehrheit an Medacta halten. Begleitet wird der Deal von den Banken Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS sowie Rothschild.

(Reuters)