Neue Basis für Allianz Renault-Nissan

Paris/Tokio. Nach der Erschütterung der französisch-japanischen Autoallianz durch die Festnahme des Managers Carlos Ghosn suchen die Partner nach Wegen für ein neues Bündnis. Der französische Autobauer Renault bestätigte am Montag erstmals, man befinde sich in Gesprächen mit Nissan und Mitsubishi über eine neue Konstruktion zur Sicherung der weiteren Zusammenarbeit.

Durch die angestrebte Vereinbarung solle sich nichts an den Überkreuzbeteiligungen in der Dreier-Allianz ändern, teilte Renault mit. Die Anleger reagierten auf die Ankündigungen positiv, die Aktien der Autobauer waren am Montagnachmittag im Plus.

Renault ist mit 43 Prozent Hauptaktionär von Nissan, der wiederum 15 Prozent an den Franzosen hält, allerdings ohne Stimmrecht. Nissan ist mit 34 Prozent maßgeblich an Mitsubishi beteiligt.

Neue Führungsstruktur

Im Gespräch ist Insidern zufolge eine neue Führungsstruktur für die Allianz. Geplant sei, eine gemeinsame Struktur für Verwaltungsratssitzungen einzurichten, bei denen der neue Renault-Vorsitzende, Jean-Dominique Senard, die Leitung übernehmen solle. Zudem sollen die Verbindungen zwischen den Partnern neu geregelt werden. Details sollten am Dienstag am Hauptsitz von Nissan in Yokohama bekannt gegeben werden.

Ghosn, der Nissan einst vor der Pleite gerettet hat und bis zu seiner Inhaftierung Mitte November alle Fäden in der Dreier-Allianz in der Hand hielt, war vergangene Woche unter Auflagen aus dem Untersuchungsgefängnis freigekommen. Nissan wirft ihm vor, sein Gehalt bei dem japanischen Autobauer über Jahre hinweg zu niedrig angegeben und Firmengelder veruntreut zu haben, was der 65-Jährige bestreitet. Seit er verhaftet wurde, wankt die Allianz. Experten vermuten hinter den Vorwürfen den Versuch, sich von der Dominanz durch Renault zu befreien: Nissan hat einen viel höheren Absatz als Renault, ist aber mit seiner kleineren Beteiligung der Juniorpartner. Im Auftrag der französischen Regierung wollte Ghosn die Zusammenarbeit vertiefen. Das kam in Tokio nicht gut an. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)