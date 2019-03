Juventus-Dreifachtorschütze Ronaldo plötzlich ein Börsestar

Der 3:0-Sieg im Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid beschert Juventus Turin den größten Kurssprung der Vereinsgeschichte. Die Aktien des italienischen Fußball-Clubs stiegen zu Börsenbeginn um 30 Prozent auf 1,59 Euro. Die Papiere mussten vorübergehend Handel ausgesetzt werden, bis sich die überhitzte Euphorie der Anleger einigermaßen gelegt hatte. Am Vormittag lagen die Kursgewinne dann bei 17 Prozent.

Was an der Börse von Gewicht ist: Dank der drei Tore von Cristiano Ronaldo machte Juve die Niederlage aus dem Hinspiel wett und zieht ins Viertelfinale der Champions League ein. Das bringt Mehreinnahmen und nährt die Hoffnung, vielleicht doch wieder einmal die Champions League gewinnen zu können.

Juventus Turin zählt zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt. Der 34-fache italienische Meister, der seit 2011 an der Börse in Mailand notiert, gehört mehrheitlich der Familie Agnelli, deren Finanzholding Exor knapp 64 Prozent der Anteile kontrolliert. Aktuell liegt der Börsewert des Clubs bei 1,43 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Manchester United, ebenfalls Champions League-Viertelfinanlist dank des Sieges über Paris Saint-Germain, ist an der Börse 2,86 Milliarden Euro wert.

(Reuters)