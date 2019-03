Adidas enttäuscht mit Prognose

Herzogenaurach. Der nach Nike weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas wird heuer von Produktionsengpässen gebremst. Die Nachfrage im mittleren Preissegment sei so hoch, dass sie zumindest im ersten Halbjahr „nicht sofort vollständig bedient werden“ könne, räumte das Unternehmen am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Herzogenaurach ein. Den Anlegern gefiel das gar nicht, die Aktie startete am Mittwoch tief im Minus in den Handel.

Durch die Engpässe werde das Umsatzwachstum um ein bis zwei Prozentpunkte geringer ausfallen. Adidas geht von einem währungsbereinigten Umsatzplus von fünf bis acht Prozent aus, im ersten Halbjahr seien nur drei bis vier Prozent drin. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft soll 2019 trotzdem um zehn bis 14 Prozent auf 1,88 bis 1,95 Mrd. Euro steigen.

Europa-Geschäft war eher mau

Die voraussichtlichen Engpässe in den Produktionskapazitäten dürften im ersten Halbjahr vor allem Nordamerika treffen, bevor es in der zweiten Jahreshälfte wieder besser laufen sollte. Im zuletzt schwierigen Europa-Geschäft will der FC-Bayern-Sponsor wieder auf den Wachstumspfad zurück. Unter Ausklammerung von Währungseffekten soll der Umsatz dort leicht steigen. Die Region ist für Adidas gemessen am Umsatz die zweitwichtigste nach Asien. Doch im Vorjahr kam der Konzern nicht so voran, wie er es sich ursprünglich einmal vorgenommen hatte. Im Laufe des Jahres hatte das Unternehmen daher seine Prognose nach unten revidiert. Am Ende blieb der Umsatz in Europa lediglich stabil.

Regional gesehen kam Adidas am besten in Nordamerika und China voran, wo der Konzern zweistellige Wachstumsraten auswies. Insgesamt hat Adidas im Vorjahr den Umsatz währungsbereinigt um acht Prozent auf 21,9 Mrd. Euro gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten erfüllt. Der Nettogewinn schnellte um 45 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro in die Höhe und lag damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Die Dividende soll von 2,6 Euro auf 3,35 Euro je Aktie steigen.

Der Kursrutsch von diesem Mittwoch aber hat die Adidas-Papiere wieder auf das Niveau von Mitte Februar zurückgeworfen. Die Bewertung der Anteilsscheine sei zwar im Vergleich zur US-Konkurrenz niedrig, diese Lücke dürfte sich bei abnehmendem Wachstumstempo aber nicht schließen, bemerkte der Experte Jörg Frey vom Analysehaus Warburg Research. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)