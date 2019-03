Wachstumsmotor brummt bei Motorenbauer Deutz

Der deutsche Motorenbauer Deutz setzt auf Wachstum: Das Unternehmen will den chinesischen Markt aufrollen und mit neuen Elektro-Modellen punkten. "Unser Ausblick für 2019 ist positiv", sagte Vorstandschef Frank Hiller am Donnerstag bei der Bilanz-Vorlage in Frankfurt. "Die ersten Monate sind gut gelaufen."

Im vergangenen Jahr verbuchte Deutz einen Umsatzsprung auf 1,77 Milliarden Euro, im laufenden Jahr sollen es mehr als 1,8 Milliarden Euro werden. Das Unternehmen solle sich weiter dem Ziel eines Umsatzes von zwei Milliarden Euro nähern. Deutz will zudem profitabler arbeiten und die operative Umsatzrendite vor Sondereffekten auf mindestens fünf Prozent steigern. 2018 waren es 4,6 Prozent.

Das Konzernergebnis ging 2018 um rund 40 Prozent auf 69,9 Millionen Euro zurück. Im Vorjahr hatte Deutz allerdings von Immobilienverkäufen profitiert. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten.

Deutz sitzt dabei auf gut gefüllten Auftragsbüchern. Der Auftragsbestand belief sich zum Jahresende auf knapp 440 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 270,9 Millionen Euro. Damit sei eine gute Auslastung im ersten Halbjahr sichergestellt. Wachsen will Deutz in China, für die Volksrepublik hat Hiller eine neue Strategie entwickelt. Die Kölner hatten sich dort im vergangenen Jahr von einem Gemeinschaftsunternehmen mit der chinesischen FAW getrennt, mit neuen Partnern - unter anderem dem Baumaschinenhersteller Sany - will Hiller Deutz breiter aufstellen und den Umsatz in China bis 2022 auf rund 500 Millionen Euro steigern. Der Konzern entwickelt zudem elektrische Antriebe und arbeitet etwa mit einem Partner an elektrischen Baumaschinen.

(APA/Reuters/dpa-AFX)