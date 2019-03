Heutzutage haben Bullen einen längeren Atem

Nun sind wir also bereits im elften Bullenmarktjahr. Fühlt sich im Moment zugegebenermaßen nicht so an, weil doch allenthalben Nervosität herrscht, die in der angebrochenen Konjunkturabschwächung, dem ungelösten Handelskonflikt zwischen den USA und China und dem ungewissen Brexit gründet. Aber Bullenmarkt – seiner Definition nach eine Phase anhaltend steigender Kurse – ist Bullenmarkt, und der hält eben noch an. Begonnen hat er vor zehn Jahren am 9. März 2009, also, nachdem die Börsen weltweit im Zuge der Finanzkrise kopfüber abgestürzt waren. Und seither geht es – mit kurzen Korrekturen wie zuletzt im vierten Quartal 2018 – nach oben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.03.2019)