Klaus Kaldemorgen: "Europa wird ein bisschen zerrieben"

Die Presse: Wir haben vor einem Jahr darüber geredet, wann wohl die Korrektur auf den Aktienmärkten kommt. Inzwischen gab es mehrere heftige Korrekturen. War es das jetzt, und können wir uns entspannt zurücklehnen?



Klaus Kaldemorgen: Mit Entspannung muss man an der Börse immer vorsichtig sein. Ich glaube, dass wir heuer ein ordentliches Aktienjahr mit einstelligen Renditen sehen werden. Jetzt sind sie schon zweistellig. Das heißt, von hier wird es einmal eine ordentliche Korrektur geben, aber ich erwarte nicht so ein schlechtes Jahr wie 2018.



Warum sind die Märkte so manisch-depressiv? Im Dezember sind sie stark gefallen, im Jänner haben sie sich wieder erholt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2019)