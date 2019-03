Leoni streicht 2000 Jobs

Nürnberg. Der neue Vorstandschef des deutschen Autozulieferers Leoni greift durch: Der Kabelspezialist streicht 2000 seiner 92.000 Arbeitsplätze und stellt zudem rund ein Zehntel seines Geschäfts zur Disposition. Leoni-Chef Aldo Kamper will vor allem die zuletzt stark gewachsene Bordnetz-Sparte umkrempeln, in der Kabelbäume für die Autoindustrie gefertigt werden. Die Aktie fiel gestern zwischenzeitlich um über 20 Prozent.

Mit einem konzernweiten Sparprogramm sollen die Kosten in den nächsten drei Jahren um bis zu 500 Mio. Euro sinken, wie Leoni am Sonntagabend mitteilte. Das kostet aber zunächst 120 Mio. Euro. Die erst im Februar abgegebenen Prognosen für das laufende Jahr, die schon einen Gewinneinbruch vorgesehen hatten, sind schon wieder Makulatur. Im schlimmsten Fall sei man für 2019 auf einen Verlust gefasst, sagte Kamper am Montag vor Analysten.

Der geplante Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 100 bis 130 Mio. Euro heuer sei nicht mehr erreichbar, so Kamper. Bereits im Vorjahr war das Ebit um mehr als ein Drittel auf 144 Mio. Euro eingebrochen. Auch von der Umsatzprognose von 5,2 (2018: 5,1) Mrd. Euro hat sich Leoni verabschiedet.

Größere Probleme als gedacht macht vor allem ein neues Bordnetz-Werk im mexikanischen Merida. Es kämpft mit Anlaufschwierigkeiten, was Leoni heuer rund 50 Mio. Euro kosten dürfte. (APA/est)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2019)