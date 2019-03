Instagram will verkaufen, was es uns zeigt

Wien. Erstmals seit zehn Jahren wird nirgends so viel online geshoppt wie am Handy, das zeigt eine diese Woche erschienene internationale PwC-Studie. Niemand, ergänzen die Unternehmensberater, habe auf dem Einkaufskanal größere Macht als soziale Medien wie Facebook und Instagram.

Da schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die einflussreiche Fotoplattform Instagram ihren mehr als eine Milliarde monatlichen Nutzern nicht bloß schöne Bilder von Reisen, Essen und Mode zeigt, sondern ihnen die abgebildeten Produkte im nächsten Schritt selbst verkaufen will. Der Testlauf ist in den USA am Dienstag gestartet: Instagram probiert sich als Onlinehändler, mittels App können Kunden direkt per Visa, Mastercard oder PayPal Kleidung von vorerst 23 Marken wie Zara, H&M, Nike oder Burberry kaufen. Bisher wurden sie nach einem Klick auf die Fotos auf die Seiten der Firmen weitergeleitet.

Zur Internationalisierung des Geschäftsmodells oder den finanziellen Details ist noch nichts bekannt. Aber Instagram-Manager selbst bezeichnen den Shoppingkanal als nächste große Einkommensquelle nach Werbung. Schon Mark Zuckerberg, Chef der Instagram-Mutter Facebook, machte bei der Präsentation der Geschäftszahlen Ende Jänner klar, dass er hier aktuell das meiste Potenzial ortet.

Neuer Anlauf

Der Schritt passt in die Langzeitstrategie von Facebook, das öfters probierte, sein Anzeigengeschäft um ein Standbein im Onlinehandel zu ergänzen. Bei Instagram dürfte das relativ leicht gelingen, da Trendsetter mit großen Fangemeinden und Onlinemarken schon stark auf diesen Werbekanal setzen und die Nutzer von dort per Link auf ihre Verkaufsseiten lotsen.

Die Aktie der kanadischen Firma Shopify, die für viele Marken auf Plattformen wie Instagram eigene Onlineshops baut, reagierte sofort mit einem zehnprozentigen Einbruch und erholte sich am Mittwoch nur schleppend. Die Facebook-Aktie bewegte sich nach der Bekanntgabe bis Mittwochnachmittag dagegen bei rund 162 Dollar seitwärts.

Dabei könnte der Testlauf langfristig wegweisend für den Konzern sein. Das soziale Netzwerk hatte zuletzt nicht nur mit Zweifeln an der Sicherheit seiner Mitgliederdaten, sondern auch mit rückgängigem Wachstum des Anzeigengeschäfts auf der Facebook-Seite zu kämpfen. Analysten der US-Investmentbank Key Bank Capital Markets rechneten im Herbst aus, dass Instagram zum neuen Zugpferd des Konzerns wird und Ende 2020 bereits knapp 70 Prozent des gesamten neuen Anzeigengeschäfts stemmen könnte. Umso näher liegt es für Zuckerberg, die erfolgreiche Tochter zum Shoppingkanal auszubauen. So kann Instagram nicht nur Verkaufsprovisionen von den Marken einnehmen (deren Höhe es nicht nennen will). Der Fotodienst weiß in Zukunft außerdem, was seine Nutzer gern sehen – und was sie tatsächlich kaufen. Das sind Daten, die auch für Facebook-Dienste wie WhatsApp und Messenger ihren Wert haben. (loan)

