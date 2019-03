Zu wenig Infos bei Bawag-Kontoumstellung

Wien. Bei Kontoumstellungen der Bawag PSK im Herbst 2016 hat die Bank laut einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) die Kunden nicht ausreichend über die Auswirkungen des Umstiegs informiert. Geklagt hatte der VKI und teilweise recht bekommen. Konkret untersagte es der OGH der Bank, ihren Kunden Änderungen der Kontobedingungen vorzuschlagen, die für sie nachteilig sind, wenn sie ihnen nicht zugleich auch eine detaillierte Gegenüberstellung der bisherigen und künftigen Entgeltregelungen vorlegt.

Laut VKI waren Schreiben an die Kunden verschickt worden, in denen es hieß, alte Kontomodelle würden eingestellt, und sie müssten auf neue umsteigen – sonst drohe die Kündigung der Bankverbindung. Der Text habe den Eindruck erweckt, die Kunden würden sich künftig etwas ersparen. Tatsächlich sei aber z. B. bei der „KontoBox Small“ nur noch eine kostenlose Bankomatbehebung pro Monat inkludiert gewesen. Überhaupt sei nicht ersichtlich gewesen, welche Entgelte und Leistungen sich in welchem Umfang ändern, da nur das neue Konditionenblatt und nicht auch das alte beigelegt war. Das erklärte nun auch der OGH für unzureichend.

Welche Auswirkungen das Urteil hat, interpretieren der VKI und Bank verschieden. Der VKI meint, Kunden könnten nun bestimmte Entgelte zurückverlangen, die Bank weist das zurück. (cka/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)