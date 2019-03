Geld verdienen mit den deutschen Maschinenbauern

Wien. In Deutschlands Unternehmenslandschaft hat es zuletzt reichlich Bewegung gegeben. Und zwar nicht nur bei den Großkonzernen in der DAX-Liga, sondern auch bei den kleinen abseits von ihr.



Konkret scheint sich im Maschinenbau einiges zu tun. Mitte März meldete etwa Gea für 2018 einen Gewinneinbruch von über 30 Prozent auf 259,8 Millionen Euro, was die Firma zum Teil auf Ineffizienzen zurückführt. Allerdings möchte der Anlagenbauer, der zum Beispiel Melksysteme für die Milchproduktion oder Tablettenpressen für die Pharmaindustrie herstellt, die Dividende stabil halten – und die Organisation nun kräftig umkrempeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)