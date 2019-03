USA: Wenn die Zinsen wieder fallen

New York. So schnell kann es gehen. Im Dezember noch war sich die Spitzenriege der US-Notenbank Fed einig, dass auch 2019 Zinserhöhungen folgen würden. Manche der Geldpolitiker gingen sogar von drei weiteren Schritten aus. Drei Monate später ist nun alles anders. Die Mehrheit der stimmberechtigten Komiteemitglieder will den Leitzins bei der jetzigen Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent belassen. Grund ist die sich eintrübende Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2019)